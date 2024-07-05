TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2010-2014 arası doğumlu basketbolcu adaylarının katılımıyla 29 Haziran’da gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.
29 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2010-2014 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 400’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı. Altyapı Teknik Koordinatörümüz Samir Seleskoviç ve altyapı antrenörlerimizin hazır bulunduğu seçmelerde dikkat çeken isimler antrenörlerimiz tarafından belirlenirken; seçmelerde başarılı olan sporcular, TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edecekler.
2024-2025 Sezonu altyapı saha antrenmanlarımız Ağustos ayında başlayacak olup, yaş gruplarına göre antrenmanlara davet edilecek olan oyuncularla ilgili antrenman saatleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilendirme Ağustos ayı ilk haftasından itibaren altyapı idarecilerimiz tarafından doldurulan formlarda yer alan irtibat numaralarıyla iletişime geçilerek yapılacaktır.
TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2024 SEÇME SONUÇLARI
|
NO
|
ADI SOYADI
|
D. TARİHİ
|
1
|
UYGAR OĞUL FEN
|
2010
|
2
|
UĞUR ŞAHAN ŞAHAN
|
2010
|
3
|
RÜZGAR BALOĞLU
|
2011
|
4
|
ARMİN ASLANİ TABRIZI
|
2011
|
5
|
SABRİ DERELİ
|
2012
|
6
|
EFE ŞENTÜRK
|
2012
|
7
|
HARUN MERT KAPLAN
|
2012
|
8
|
URAS DEMİR
|
2012
|
9
|
TUNA ÇINAR
|
2012
|
10
|
AHMET MERT ERDOĞAN
|
2013
|
11
|
ERKAN DURMAZ
|
2013
|
12
|
KERİM GÜRPINAR
|
2013
|
13
|
UMUT BEŞİR
|
2013
|
14
|
KIVANÇ DİNÇ
|
2013
|
15
|
KIVANÇ KILIÇ
|
2013
|
16
|
AREL EGE AKSOY
|
2014
|
17
|
TOPRAK YAMAN YİĞİT
|
2014
|
18
|
ÇAĞAN ÇAĞALI
|
2014
|
19
|
EGE ÇAKIR
|
2014
|
20
|
YİĞİT MERT BUGİN
|
2014
|
21
|
AYAZ GARİP
|
2014
|
22
|
MUSA MERT KARAGÜZEL
|
2014
|
23
|
SARP METE DÜZEL
|
2014
|
24
|
FAKİR ARDA ZORBA
|
2014