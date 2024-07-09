Yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında 2023-2024 Sezonu öncesinde Tofaş Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan J.J. O’Brien ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşmesi uzatıldı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonu için kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, geride kalan sezonda da takımımızın formasını giyen Birleşik Amerikalı kısa forvet Jaleel J.J. O'Brien ile yeniden anlaşma sağladı.

2023-2024 Sezonunu Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 18 maçta 11.6 sayı (%64 üçlük)-3.7 ribaund-1.7 asist-0.9 top çalma; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 27 maçta 13.7 sayı (%31.3 üçlük)-3.7 ribaund-3.3 asist-1.5 top çalma ortalama istatistikleriyle tamamlayan 1992 doğumlu ve 2.00 cm boyundaki J.J. O'Brien, kısa forvet (3) ve uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapan J.J.O'Brien yeni sezonda da takımımızın başarısı için ter dökecek.