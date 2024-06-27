TOFAŞ, Bursa fabrikası 16 Temmuz – 20 Ağustos arasında üretime ara verecek.BURSA (İGFA) - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (TOFAŞ), Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirimde bulundu.

KAP bildiriminde, "Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım – onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.