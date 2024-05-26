TOFAŞ Yıldız A Takımı, Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası yarı finalinde Anadolu Efes’e 69-55 mağlup oldu. Mavi Yeşilliler, şampiyonanın son günü olan bugün saat 14.30’da Galatasaray – Karşıyaka eşleşmesinin mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16) üçüncülük karşılaşması oynayacak.

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Bursa şampiyonu olarak katıldığı şampiyonanın grup ayağını 3’te 3 yaparak tamamlayan ve A Grubu lideri olarak çeyrek finale kalan Mavi Yeşilliler, son 8 karşılaşmasında da İzmir temsilcisi Ege Asist’i 65-56 yenerek yarı final biletini cebine koymuştu. Son 4 mücadelesinde ise Anadolu Efes ile kozlarını paylaşan TOFAŞ Yıldız A Takımı parkeden 69-55 mağlup ayrılınca final biletini rakibine kaptırdı.

TOFAŞ Yıldız A Takımı, U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın son gününde Galatasaray – Karşıyaka yarı final eşleşmesinin mağlubuyla üçüncülük-dördüncülük maçı oynayacak.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.

Kaynak: igf