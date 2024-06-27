Tofaş, Bursa fabrikasında planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu dönemde çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak, fabrikada nöbetçi personel ise bakım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

Planlı bakım ve onarım çalışmaları

Tofaş, Bursa fabrikasında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verme kararı aldı. Bu karar, fabrikanın verimliliğini artırmak ve uzun vadede daha sorunsuz bir üretim süreci sağlamak amacıyla alındı. Şirket, bu süre zarfında tüm üretim hatlarında detaylı bakım ve gerekli onarımları yapacak.

Planlı yıllık izin

Üretime ara verilen dönemde Tofaş çalışanları planlı yıllık izinlerini kullanacak. Bu, hem çalışanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak hem de fabrikanın bakım sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak. Nöbetçi personel, fabrikada yalnızca bakım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

Tofaş'ın üretime ara vermesi, yaklaşık bir aylık bir süre boyunca üretim faaliyetlerinin durmasına neden olacak. Ancak bu ara verme, planlı ve öngörülmüş bir süreç olup, şirketin genel operasyonel performansını olumsuz etkilememesi bekleniyor. Planlı bakım çalışmaları tamamlandığında, fabrikanın daha yüksek verimlilikle çalışacağı öngörülüyor​.