Tofaş, Stellantis ile imzaladığı üretim anlaşmasıyla Türkiye’de otomotiv sektöründe yeni bir yatırım dönemine giriyor. 256 milyon euroya kadar yatırım öngören projeyle, 2026’dan itibaren yıllık 150 bin araç üretilecek. Haberin ardından Borsa İstanbul’da Tofaş hisseleri yüzde 7’nin üzerinde yükseldi.

Hisseler sert yükseldi

Borsa İstanbul’da güne 230 liradan başlayan TOASO hisseleri, anlaşma haberinin ardından yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı. Hisseler gün içinde 239 liraya kadar çıktı. Saat 11.00 itibarıyla TOASO, 238,30 liradan işlem görüyordu.

2026’da üretim başlıyor

Şirketin açıklamasına göre proje kapsamında Stellantis grubuna ait Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot markalarının “K9” hafif ticari araçları ile “Combi” versiyonları üretilecek. Yeni üretim hattı, çoklu enerji platformuna uyumlu olacak şekilde tasarlanacak. Üretimin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

660 bin araçlık hedef

Yatırımın tamamlanmasının ardından 2034 yılının sonuna kadar CKD (demonte araç) hariç yaklaşık 660 bin aracın üretilmesi öngörülüyor. Üretilen araçların yaklaşık yüzde 80’i iç pazara sunulacak.