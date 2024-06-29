TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri 2010-2014 arası doğumlu basketbolcu adaylarının katılımıyla Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçme sonuçları 5 Temmuz Cuma günü açıklanacak.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu altyapı seçmeleri geniş katılımla tamamlandı. Seçmelere 2010-2014 arası doğumlu yaş gruplarından, Bursa ve farklı şehirlerden gelen 400’e yakın basketbolcu adayı katıldı. Mustafa V. Koç Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve kulübün Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ile altyapı antrenörlerinin hazır bulunduğu seçmelerde doğum yıllarına göre gruplara ayrılan genç sporcular, teknik kadronun dikkatini çekerek TOFAŞ altyapısına katılmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

Kondisyonerler nezaretinde gerçekleştirilen fiziksel ölçümlerin (Boy-Kilo-Kulaç) ardından 3 farklı sahada temel basketbol hareketleri üzerine çalışmalar gerçekleştiren oyuncu adayları, fundamental çalışmalar, 1’e 1 ve 4’e 4 antrenman maçı yaparak seçmeleri tamamladı.

Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörleri tarafından dikkat çeken isimler, 5 Temmuz Cuma günü kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com’dan açıklanacak.

Seçmelerde başarılı olan sporcular, TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra TOFAŞ altyapısına katılma hakkı kazanacak.