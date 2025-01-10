Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Büyük İstanbul Otogarı’ndan 2024 yılında toplam 448 bin 531 otobüs seferi düzenlendiğini ve yaklaşık 20 milyon yolcunun taşındığını açıkladı. Ancak kasım ayından itibaren sefer sayılarında düşüş yaşandığını belirten Özcan, sektörün artan maliyetlere karşı çözüm aradığını söyledi.

"2 Ayda bir zam gerekli"

Artan maliyetlerin sektörü zorladığını ifade eden Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan düzenli zam taleplerine ilişkin çağrıda bulundu:

"4 ayda bir yapılan zamlar yerine, 2 ayda bir kontrollü zam yapılmasını istiyoruz. Ayrıca otogar çıkış ücretlerinin düşürülmesi ve otoban geçiş maliyetlerinde indirim sağlanması, sektörümüz için hayati önem taşıyor."

Korsan taşımacılık sorunu gündemde

Özcan, Trakya bölgesine yönelik korsan taşımacılığın otobüs seferlerini olumsuz etkilediğini belirtti. D2 belgeli minibüslerin bilet satışı yapmasının yasal olmadığını vurgulayan Özcan, bu durumun sektöre zarar verdiğini söyledi:

"TÜYAP bölgesindeki minibüslerin Trakya’ya korsan yolcu taşıması, sefer oranlarımızı düşürüyor. Bu sorunun çözülmesi için geçici bir otogar oluşturulmalı veya minibüslerin bu hizmeti durdurulmalı."

Maliyetler ve talepler

Uzun mesafeli otobüs seferlerinde giriş-çıkış ücretlerinin şehirler arasında farklılık göstermesinin maliyetleri artırdığını dile getiren Özcan, bu durumun düzeltilmesini istedi. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün trafiğin yoğun olmadığı saatlerde otobüslere açılması talebinde bulundu.