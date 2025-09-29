Yerli otomobil üreticisi TOGG, Avrupa pazarına adım attı. Almanya'da satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatlarının Türkiye'dekilerden daha uygun olması, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

TOGG Avrupa pazarına adım attı

Yerli otomobil üreticisi TOGG, 2023 yılında satışa sunduğu T10X modeli ve yeni sedan modeli T10F ile Avrupa pazarına girdi. Almanya'daki fiyatlarının Türkiye fiyatlarından daha ucuz olması, araçların yerli otomobil olarak beklenen fiyat avantajı ile tezat oluşturdu ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Almanya'daki fiyatlar, Türkiye’den daha ucuz

TOGG'un Almanya'daki fiyatları, Türkiye'deki fiyatlardan daha cazip olarak dikkat çekiyor. Almanya'da, T10X ve T10F'nin en büyük bataryalı ve en pahalı versiyonları 46.190 Euro'dan satışa sunuluyor. Türkiye'de ise aynı modeller, yüzde 25 ÖTV ile 2,5 milyon TL'ye alıcı buluyor. Almanya'da aynı araçlar, yalnızca yüzde 19 KDV ile yaklaşık 2,25 milyon TL'ye satılıyor. Türkiye'de tüm opsiyonlar seçildiğinde, fiyatlar yüzde 55 ÖTV ile 3,1 milyon TL'yi geçiyor.

Avrupa’da yavaş yavaş yayılacak

TOGG'un Avrupa pazarına girişi, yalnızca Almanya ile sınırlı kalmayacak. Firmanın önümüzdeki aylarda Hollanda, Fransa, İtalya ve İsveç gibi diğer büyük Avrupa pazarlarına da adım atması bekleniyor. Bu genişleme, TOGG'un yerli üretim otomobillerini küresel pazara tanıtma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Sosyal medyada tepkiler artıyor

TOGG’un fiyatlarının Türkiye'deki satış fiyatlarından düşük olması, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, yerli üretim otomobilin yurtdışında daha uygun fiyata satılmasını eleştirerek, bu durumun haksız bir uygulama olup olmadığını tartışıyor. TOGG’un yerli üretim avantajları ve fiyatlandırma stratejisi konusunda daha fazla açıklama yapması bekleniyor.