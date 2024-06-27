Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk cihazı T10X’i kullanıcılarıyla buluşturduğu ilk yılında iki prestijli listeye üst sıradan girdi. Togg, “Türkiye 125-Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesine 20’nci sıradan girerken, İSO 500 listesinde 42’nci sırada yer aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin 81 ilinde Nisan 2023’ten bu yana 30 bini aşkın kullanıcısını T10X ile buluşturan Togg, prestijli listelerin üst sıralarında yerini almaya başladı. Togg, dünyanın bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye 125-Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesine, T10X’i kullanıcılarıyla buluşturduğu ilk yılında 182 milyon dolar marka değeriyle 20’ncı sıradan girdi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin sıralandığı ve 2024 yılında 23 yeni markanın dahil olduğu liste, ülkemizde 2007 yılından bu yana yayımlanıyor. “Türkiye 125-Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesi, Brand Finance’in 41’den fazla ülkede 31 farklı sektörde faaliyet gösteren 6 binin üzerindeki şirketin marka algısıyla ilgili gerçekleştirdiği “Global Marka Değeri Takip Araştırması” raporunun bir parçasını oluşturuyor.

TOGG, DEVLER LİSTESİNDE YERİNİ ALDI

Togg bu başarısının yanı sıra, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı İSO 500 listesine de 42’nci sıradan girdi. Togg, 2023 yılında gerçekleştirdiği 24,3 milyar TL'lik satış geliriyle devler listesinde yerini aldı.

C-SUV VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEGMENTİNDE PAZAR LİDERİ

“Bir otomobilden fazlası” hedefiyle çıktığı yolda farklı sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte mobilitenin geleceğini inşa eden Togg, Nisan 2023 itibarıyla ilk cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya başladı. O günden bu yana 30 bini aşkın T10X’i teslim eden Togg, 2024 yılı satış rakamlarına göre C-SUV segmentinde %9,6 ile pazar lideri, tüm elektrikli araçlar içinde de %40,9 ile pazar lideri konumunda.