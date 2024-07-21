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Bismil itfaiyesinin müdahalesiyle yaralı lar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan E.A.K.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 ABS 546 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü. Ters dönen otomobildeki H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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