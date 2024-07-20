CHP’li Hasan Öztürk, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un geleceği hakkında mecliste yaptığı konuşmada ciddi eleştirilerde bulundu. Öztürk, "Çinli otomotiv devinin yatırımına destek olunabilir ancak ürettikleri aracı Türkiye’de satmaya destek olmak, TOGG’u da BYD'ye satmak demektir" ifadelerini kullandı.

Öztürk, hükümetin TOGG projesini başlatırken büyük vaatlerde bulunduğunu ancak projenin şimdi farklı bir yöne evrildiğini ileri sürdü. “TOGG’u kurarken, anlatırken, siyasete malzeme edilip, sokak sokak gezdirirken amacınız aslında hayal satıp, ülkenin tüm alanlarda geriye götürdüğünüz kötü yönetiminin önüne perde olarak TOGG’u koymanızdı” dedi

Resmi Gazete'deki teşvik kararları

Resmi Gazete’nin 5 Temmuz'da yayınlanan sayısında, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlandırılacakların ek mali yükümlülükten muaf tutulmasına yönelik kararlar yer aldı. Bu kararlar, Türkiye’de yapılacak yatırımların vergisel avantajlarla destekleneceğini belirtiyor.

Öztürk, bu teşvik kararlarının arkasında farklı niyetler olabileceğini ima etti. "BYD gibi bir dünya devinin Türkiye’ye gelmesinden bahsediyoruz. Dünyada 60 milyona yakın araç üretilirken bugün biz 20 bin civarında araç üretebiliyoruz. Otomobil devlerinin Türkiye’ye yatırımı önemli ancak onların ürettiği aracın Türkiye’de satımını desteklemek, bu kuluçka dönemindeki TOGG’u BYD’ye satmak demektir" dedi.

Türkiye otomotiv sektöründe yeni gelişmeler

Türkiye, yerli otomobil projesi TOGG ile otomotiv sektöründe büyük bir adım atmıştı. Ancak Öztürk'ün dile getirdiği endişeler, projenin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’ye yatırım yapması ve üretim faaliyetlerine başlaması, yerli otomobil projesi TOGG’un geleceği ve pazardaki rekabet durumu açısından önemli bir gelişme olabilir.

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm bu gelişmelerden benim anladığım, bizim anladığımız, TOGG’u BYD’ye mi satacaksınız?”

TOGG’un geleceği, BYD'nin Türkiye pazarına girişi ve hükümetin teşvik politikaları önümüzdeki dönemde sıkça tartışılacağa benziyor.