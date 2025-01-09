Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, 2023 yılında T10X SUV modeliyle büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu model, yaklaşık 50 bin adet satışla büyük ilgi gördü ve şimdi gözler, sedan versiyonunun satışa çıkacağı tarihe çevrildi. Merakla beklenen TOGG Sedan (T10F) modeli 2025 yılı 3. çeyreğinde satışa sunulacak ve fiyatının 1 milyon 700 bin TL civarında olması bekleniyor.

TOGG sedan özellikleri

TOGG'un sedan modeli, üstün özellikleriyle kullanıcılarını etkilemeye hazırlanıyor. T10F’in 0-100 km/s hızlanması yalnızca 4,6 saniye sürecek. Çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu, 700 Nm tork üretirken, 530 kilometreye kadar menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli versiyon 88,5 kWh batarya kapasitesi ile daha fazla menzil sağlayacak.

Yeni teknolojiler ve sürüş güvenliği

T10F, elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisi ile donatılacak. Bu özellik, kullanıcıların akıllı cihazlarını bir yaşam alanı olarak kullanabilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, uzaktan güncellenebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforu en üst seviyeye çıkarılacak.

T10F, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlandı. Yedi hava yastığı, güçlü altyapısı ve güvenlik sistemleriyle her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak. Trafik işareti algılama sistemi ve akıllı adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de mevcut. “Yoğun trafik pilotu” asistanı ile 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerinizi direksiyondan ayırarak T10F'in kontrolüne bırakabilirsiniz.

Akıllı özelliklerle kullanıcı deneyimi

TOGG Sedan, akıllı cihazlarda çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak. Ayrıca otomatik park asistanı ve gelişmiş denge kontrolü gibi araç içi konforu artıran donanımlar da standart olarak sunulacak.