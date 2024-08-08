Togg, akıllı mobilite cihazları serisinin ikinci üyesi olan T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını hızlandırıyor. T10F, T10X’in ardından aynı segmentte geliştirilmiş ve mühendislik testlerine başlanmıştır. Yıl içinde mevsimsel testlerin de yapılacağı belirtiliyor.

T10F’in gelişim süreci

Togg, T10F’in mühendislik test süreçlerine başladığını duyurdu. Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde gerçekleştirilen testler, güvenlik, dayanım ve aerodinamik alanlarını kapsıyor. T10F’in, 2025’in ilk çeyreğinde lansmanı yapılacak ve ön siparişler alınacak. Lansmanın ardından yeni akıllı cihaz, Türkiye'den başlayarak kullanıcılarla buluşacak.

Gürcan Karakaş’ın açıklamaları

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, T10F’in tasarımı ve test süreçleri hakkında bilgiler verdi. Karakaş, T10F'in CES 2024'te tanıtıldığını ve sedan model beklentilerini karşıladığını belirtti. Ayrıca, T10X'in ardından gelen bu gelişme ile birlikte hem yerel hem de uluslararası testlerin devam ettiğini vurguladı. Karakaş, 2025'in ilk çeyreğinde T10F’in lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Almanya pazarına giriş hazırlıkları

Togg, Almanya pazarına giriş için hazırlıklarını sürdürüyor. Karakaş, “Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz,” diyerek, Almanya pazarında da etkili olmayı hedeflediklerini belirtti. Togg'un, Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’nün inşası, T10X’in üretimi ve 2023 boyunca Türkiye genelindeki kullanıcılara ulaştırılması gibi başarılarla dikkat çektiğini ifade etti.

Togg, akıllı mobilite cihazları, dijital deneyim platformları ve temiz enerji çözümleriyle mobiliteyi yeniden tanımlama vizyonunu sürdürüyor. 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon araç üretmeyi planladıklarını duyurdular. T10F’in RWD Standart Menzil, RWD Uzun Menzil ve AWD (dört çeker) versiyonlarıyla farklı menzil seçenekleri sunacağı belirtildi. T10F, T10X gibi Togg DNA’sında bulunan stilistik özellikleri koruyarak, dinamik ve sportif bir tasarıma sahip olacak.