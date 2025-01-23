Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’un sedan modeli T10F, yakında kullanıcılarla buluşacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki toplantılarında açıklama yapan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F için ön talep toplama sürecinin Nisan-Mayıs aylarında başlayacağını duyurdu. Sedan modelinin satış fiyatı ise 1 milyon 700 bin TL olacak.

Üstün performans ve teknolojik özellikleri

Performans: Çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu, 0-100 km/s hızlanmayı 4,6 saniyede tamamlıyor ve 530 km’ye varan bir menzil sunuyor.

Batarya Kapasitesi: Standart modelde 52,4 kWh, uzun menzilli modelde ise 88,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor.

Gelişmiş Teknoloji: Harici güç kaynağı olarak kullanılabilen V2L teknolojisi sayesinde cihazlara enerji aktarımı yapılabiliyor. Araç, uzaktan güncelleme ile kendini sürekli yenileyebilen sürücü destek sistemleri ile donatıldı.

Güvenlik: T10F, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlandı. Yedi hava yastığı, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve otomatik park sistemi gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunulacak.

Avrupa pazarı için hazırlıklar tamamlandı

Tosyalı, TOGG’un Avrupa pazarına açılmaya hazır olduğunu belirterek, “T10F’nin homologasyon süreçleri tamamlandı. 2025 sonunda Avrupa’ya ihracata başlayacağız” dedi. Ayrıca, Türkiye’de 50 bin kullanıcıya ulaştıklarını ve bu yıl üretim kapasitelerini 60 bine çıkarmayı hedeflediklerini ekledi.

"Araçlar halkımızın ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor"

Tosyalı, TOGG’un tamamen Türkiye’ye özgü talepler doğrultusunda geliştirildiğini vurguladı:

“Ürettiğimiz araçlar, halkımızın ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. Bu nedenle TOGG, Türkiye’de elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürüyor.”