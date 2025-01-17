TOGG, 2025 yılına özel T10X modeli için müjdeli bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, T10X almak isteyenlere 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 650 bin TL'ye kadar ise yüzde 0,99 faizle kredi kullanılabiliyor. Yerli otomobilin fiyatları ve opsiyon seçenekleri de paylaşıldı.

Kampanya detayları

TOGG'un 17 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan fiyat listesine göre, T10X'in fiyatları şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL

Kampanya kapsamında sunulan finansman seçenekleri, T10X almak isteyenlere büyük bir avantaj sağlıyor.

Togg, T10X modelinin farklı opsiyon seçeneklerini de duyurdu. İşte opsiyon fiyatları:

19 inç Jantlar (V1): 30 bin TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 35 bin TL

Kış Paketi (V2): 20 bin TL

Akıllı Destek Paketi (V2): 20 bin TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20 bin TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30 bin TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30 bin TL