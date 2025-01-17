TOGG, 2025 yılına özel T10X modeli için müjdeli bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, T10X almak isteyenlere 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 650 bin TL'ye kadar ise yüzde 0,99 faizle kredi kullanılabiliyor. Yerli otomobilin fiyatları ve opsiyon seçenekleri de paylaşıldı.
Kampanya detayları
TOGG'un 17 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan fiyat listesine göre, T10X'in fiyatları şu şekilde:
V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL
Kampanya kapsamında sunulan finansman seçenekleri, T10X almak isteyenlere büyük bir avantaj sağlıyor.
Togg, T10X modelinin farklı opsiyon seçeneklerini de duyurdu. İşte opsiyon fiyatları:
19 inç Jantlar (V1): 30 bin TL
Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 35 bin TL
Kış Paketi (V2): 20 bin TL
Akıllı Destek Paketi (V2): 20 bin TL
22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20 bin TL
Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30 bin TL
Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30 bin TL