Türkiye, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkanlar'ın en önemli genel ticaret fuarlarından ZEPS Fuarı'na, milli otomotiv markası TOGG'un da aralarında bulunduğu 35 firma ile katılım sağladı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) organizasyonu ile "Partner Ülke" olarak yer aldığı fuar, Zenica şehrinde gerçekleştiriliyor ve 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor.

İTO Başkanı Avdagiç'ten açıklamalar

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuar sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli otomotiv markası TOGG'un Bosna Hersek'te sergilenmesinin önemine vurgu yaptı. Avdagiç, "560 sene önce bu topraklara Anadolu'nun soylu atlarıyla gelmiştik, şimdi ise Anadolu'nun yerli markası TOGG ile buradayız," diyerek tarihsel bir bağ kurdu.

Avdagiç, ZEPS Fuarı'nın Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendireceğini kaydetti.

Ekonomik ve ticari hedefler

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticaretin 1 milyar dolar eşiğini aşmayı hedeflediğini ifade eden Avdagiç, 2023 yılında Bosna Hersek’e 716 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, ithalatın ise 200 milyon doları bulduğunu açıkladı. Güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu süreçte önemli bir itici güç olduğunu vurguladı.

Avdagiç, "Bosna Hersek, Türklerin ve bu coğrafyanın ürettiği ürünlerin Batı'ya doğru yolculuğunu hızlandıracak önemli bir durak ve üs" olduğunu belirterek, Türk firmalar ile Bosna Hersekli firmalar arasında işbirliğinin daha da gelişmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Fuarın, 5 Ekim'de sona ereceği belirtildi.