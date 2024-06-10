Otomotiv sektöründe yaşanan durgunluk ve asgari ücretin alım gücünün düşmesine rağmen, TOGG önemli bir kampanya başlatıyor. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, asgari ücretli vatandaşlara özel bir fırsat sunarak, bu kesimin otomobil sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni kampanya ile düşük gelirli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla TOGG'un B-SUV modeline sahip olabilecek.

Asgari ücret alan vatandaşlara umut ışığı olacak

TOGG'un bu adımı, ekonomik kriz nedeniyle otomobil satışlarının durma noktasına geldiği bir dönemde, asgari ücretli vatandaşlara umut ışığı olacak. TOKİ evlerinde uygulanan uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme sistemi, TOGG'un yeni B-SUV modeli için de geçerli olacak. Böylece, dar gelirli vatandaşlar da sıfır kilometre yerli otomobile sahip olma imkanına kavuşacak.

Sektörde büyük yankı uyandıracak

Ekonomik zorluklar ve yüksek otomobil fiyatları nedeniyle sıfır araç almak her geçen gün zorlaşırken, TOGG'un asgari ücretlilere yönelik bu özel kampanyası, sektörde büyük yankı uyandıracak. TOGG, dar gelirli vatandaşların sıfır araç sahibi olabilmesi için uzun vadeli ödeme planları üzerinde çalışıyor ve TOKİ evlerinde uygulanan sisteme benzer bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor.