Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu. “Togg'un önemli hedefleri var” diyen Kacır, “Togg 4x4 önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl sedan model de yollara çıkacak. 2025 Togg'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak” dedi. Bakan Kacır, “Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Editör: Mehrican Candemir