Karakaş, TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamına sahip olduklarını ve yerlilik konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. Yeni model T10F için çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı.

TOGG’un hedefleri ve yeni model T10F

TOGG’un Gemlik’teki fabrikasında gerçekleşen ziyarette, CEO Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG’un kuruluş hikayesini ve hedeflerini anlattı. Karakaş, TOGG'un "Otomobilden fazlası" mottosuyla yola çıktığını ve dünya ile rekabet eden bir teknoloji firması olmayı hedeflediklerini söyledi. Mobiliteyi seçerek yenilikçi bir yolculuğa çıktıklarını belirten Karakaş, "Cep telefonunun başına ne geldiyse, otomobilde de o oluyor" dedi.

TOGG'un yerlilik konusundaki ilerlemeleri

TOGG’un hissedar yapısının, şirketi doğal bir ekosistem içinde büyüttüğünü ifade eden Karakaş, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100’üne sahip olduklarını vurguladı. Karakaş, yeni model T10F için çalışmaların sürdüğünü ve büyük bir adım attıklarını söyledi. BUSİAD Yönetim Kurulu'nun sorularını yanıtlayan Karakaş’a, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından Derviş Fincan Seti hediye edildi.

T10X test sürüşü

Fabrika turu sırasında BUSİAD Yönetim Kurulu, T10X model araçları da test etme fırsatı buldu.