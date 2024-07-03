Ege Üniversitesi (EÜ) Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması NEETSEED” projesi kapsamında, Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (TSÜAB) iş birliği ile “Türk Tohumculuk Sektörü 2024” konferansı düzenlendi. EÜ Ziraat Fakültesi Feyzi Önder Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Şakir Berktaş, EÜ Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Can Paylan, EÜ TOTEM Müdür Yardımcısı Dr. Nedim Çetinkaya, TSÜAB Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

1959 beri TSSM'den tohum desteği

Açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Şakir Berktaş, merkezin tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Berktaş, TTSM'nin 1959 yılından bu yana çiftçilere en doğru ve kaliteli tohumları ulaştırmak için çalıştığını vurgulayarak, “Çeşit tescili konusunda Türkiye’de tek yetkili kuruluş TTSM’dir. Amacımız, tarımsal üretimi geliştirmek için doğru ve kaliteli çeşitlerin ve tohumlukların tarım sektörüne girişini sağlamaktır” dedi.

Tohumculukta bilim ve ıslahın önemi

Berktaş, 2023 yılında tarla bitkileri, sebze ve meyve türlerinde toplam 867 yeni çeşidin tescil edildiğini belirterek, “Tohumculukta bilimin, bilginin ve ıslahın önemi büyüktür. Kaliteli tohum kullanarak gıda arzının sürekliliğini sağlarız. Bilim tohumunu akla, sevgi tohumunu gönüle, bitki tohumunu toprağa gömdüğünüzde bereketli sonuçlar elde edersiniz” diye konuştu.

Avrupa’da sayılı merkezlerden biri

EÜ TOTEM Müdür Yardımcısı Dr. Nedim Çetinkaya, merkezin uluslararası akreditasyona sahip olduğunu ve tohum hastalık analizleri, çimlendirme testleri, moleküler düzeyde hastalık dayanıklılık testleri gibi analizleri yapabildiğini belirtti. Çetinkaya, “EGE-TOTEM olarak, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bakanlık projeleri ile iş birliği içinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 2022-2024 yıllarında NASA ve TÜBİTAK ile iş birliği içinde ‘Farklı Ortam ve Koşullarda Tohumların Yaşam Özellikleri’ üzerine projeler geliştireceğiz” dedi.

Hayat tohumla başlar

TSÜAB Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, güçlü bir bitkisel üretim için güçlü bir tohumculuk sektörüne sahip olmanın önemine değinerek, “Gelişmiş ülkeler, güçlü tohumculuk sektörlerine sahiptir. Güçlü tohumculuk sektörü, tarımsal üretimde verim ve kalite artışı sağlar. TSÜAB olarak, sektöre elimizden gelen desteği veriyoruz. Hedefimiz, global bilgiyi yerelde aktifleştirerek, bilgili ve uzman çiftçilerle verim ve kaliteyi artırmaktır” dedi. Ayanoğlu, Türkiye’nin tohumculukta ihracatçı bir ülke olduğunu ve bu alanda yapılan yanlış değerlendirmelerin sektöre zarar verdiğini belirtti.