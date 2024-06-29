Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan özel bir tarım işletmesinin buğday tarlasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İşletme çalışanlarının hızla itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren yoğun çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında, toplam 90 dönümlük buğday tarlasının 10 dönümü zarar gördü.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine yönelik olarak başlatılan inceleme devam ediyor. Yetkililer, yangının neden kaynaklandığını ve olası ihmal veya kaza durumlarını değerlendiriyor.