Tokat’ın Erbaa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 28 yaşındaki sürücüyü yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla kurtardı.

Kaza anı ve kurtarma çalışmaları

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi’nde meydana geldi. Barış Polat (28) yönetimindeki 60 ACE 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Otomobil ters dönerken, sürücü Polat araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri kurtarma işlemi gerçekleştirdi

Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma anları ise çevredeki bir kişi tarafından kameraya alındı.