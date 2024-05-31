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Kazada araçta bulunan Hacer Şen (69) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selahattin Şen (71) ve Emine Keskin (64) yaralandı.

İzzet Keskin (72) idaresindeki 60 NN 044 plakalı otomobil, Serenli beldesinde bir evin bahçesinin duvarına çarptı.

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