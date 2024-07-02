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Ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle Sırtıkara'nın yanına, son birkaç kilometreyi yürüyerek ulaşabildi.

Bunun üzerine Tokat Ambulans Servisi Başhekimliğince bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezi'ne Alan köyü Erikçayırı mevkisindeki dağlık alanda Osman Sırtıkara'nın (52) epilepsi nöbeti geçirdiği yönünde ihbar geldi.

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