Tokat’ta yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 şüpheliye yönelik 29 adreste eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon sonucunda çok sayıda kaçak silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda ele geçirilen yasa dışı ürünlerin listesi şöyle:

Silah ve Mühimmat:

8 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 29.200 tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 110 tabanca kapak takımı ve 45 tabanca gövdesi, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ve malzeme

Kaçak Tütün ve Makaron: 128 kilogram kıyılmış tütün, 14.727 dolu makaron

28 adet av tüfeği, 255 uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 kılıç

Ayrıca silah imalatında kullanılan seri numara basımında kullanılan 3 harf damga seti de ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, suç örgütlerine yönelik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Operasyona ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.