Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile minibüs çarpıştı, olayda 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Hikmet K. idaresindeki minibüs ile Burhan Ç. yönetimindeki otomobilin Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla acil servislerde tedavi altına alınmak üzere Erbaa ve Niksar ilçelerindeki hastanelere taşındı.

Olayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.