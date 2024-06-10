Tokat'ta 650 yıllık Deveciler Hanı, Silk Road Museum Hotel olarak butik otel hizmetine açıldı. Proje, kentin turizmine büyük katkı sağlayacak.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta turizme kazandırılan 650 yıllık Deveciler Hanı, Silk Road Museum Hotel adıyla butik otel olarak hizmete açıldı.

Açılışa il protokolü, milletvekilleri ve 15 ülkenin büyükelçisinin yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı. Vali Hatipoğlu, İpek Yolu güzergahında bulunan tarihi kervansarayların şehir içi uygulamalarına örnek teşkil eden bu projenin kentin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Travel Shop Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender, "Dünyanın en şık otelini restore ederek hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Tokatla ilgili bir hayalimiz vardı yıllarca. Bu hayalimizi gerçekleştirmenin onuru ve gururu içerisindeyiz. Buraya gerçekten uluslararası bir vizyon koyduk. 1488 yılında inşa edilmiş, dünyanın en şık, en güzel otelini tekrardan sizlerin destekleriyle restore edilerek hizmete sokmanın büyük gururunu yaşıyoruz" dedi

Vali Numan Hatipoğlu, Silk Road Museum Hotel'in açılışında yaptığı konuşmada, projenin Tokat'ın turizm potansiyelini artıracağını vurguladı. Bu tür projelerin, Tokat'ın uluslararası düzeyde tanıtımına ve turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağı belirtildi.