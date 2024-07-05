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Gözaltındaki 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Zanlılardan S.Ş, U.D, D.U, O.Ö, M.K, N.U, M.Y, K.Y, O.A, B.K, A.T. ve Ö.A.Ö, Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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