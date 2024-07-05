TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Zanlılardan S.Ş, U.D, D.U, O.Ö, M.K, N.U, M.Y, K.Y, O.A, B.K, A.T. ve Ö.A.Ö, Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Tokat'ta 2 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Kaynak: aa