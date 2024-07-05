TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan S.Ş, U.D, D.U, O.Ö, M.K, N.U, M.Y, K.Y, O.A, B.K, A.T. ve Ö.A.Ö, Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Tokat'ta 2 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: aa