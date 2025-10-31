TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular için heyecan dorukta! Milyonlarca vatandaş başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar, başvurusu kabul edilmeyenlerin parası geri verilecek mi?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Projeye katılmak isteyen vatandaşların yatıracağı başvuru ücreti 5 bin TL olarak açıklandı.

Bu ücret, yalnızca kuraya katılım için alınacak olup, hak sahipleri dışındaki kişilere tamamı iade edilecek.

TOKİ başvuru ücreti geri verilecek mi?

Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlara 5 bin TL’lik başvuru bedeli iade edilecek.

Evlerin satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlarken, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak.

Taksit tutarları:

İstanbul: 7.313 TL’den başlayacak

7.313 TL’den başlayacak Diğer iller: 6.750 TL’den başlayacak

TOKİ 500 bin sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Proje kapsamında Türkiye genelinde toplam 500 bin konut yapılacak.

İşte illere göre planlanan konut sayılarından bazıları:

Projede tüm illerde toplam 81 ilde inşa edilecek konutların kura çekimleri, başvuru süresinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Başvuru şartları ve süreç nasıl işleyecek?

TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden veya belirlenen bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak kişilerin:

18 yaşını doldurmuş olması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

Kuralar çekildikten sonra hak sahipleri TOKİ tarafından açıklanacak, kurada ismi çıkmayanlar ise ücretlerini iade alabilecek.

TOKİ sosyal konut projesinde ödeme planı nasıl olacak?

Projede vatandaşlar için devlet güvenceli uygun ödeme planları oluşturuldu:

Peşinat: %10

Vade: 240 ay

Başlangıç taksitleri: İstanbul 7.313 TL, diğer iller 6.750 TL

Satış fiyatı: 1.800.000 TL’den başlıyor

TOKİ kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: