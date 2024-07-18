ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) atanan Mustafa Levent Sungur, görevi Ömer Bulut'tan devraldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulut'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevine atanmasıyla boşalan makama, TOKİ Başkan Yardımcısı Sungur atandı; Sungur, devir teslim töreniyle görevi devraldı.

Törende konuşan Bulut, deprem bölgesinde yapılan 187 bine yakın konutun hiç hasar almadığını belirterek, "Artık çocuklar annesine babasına şu soruyu soruyor: Bizim konutumuzu TOKİ mi yaptı? Eğer TOKİ yaptıysa güvenli bir şekilde o evlerde uyuyabiliyor. Çocuklarda bu güven hissini oluşturan bu ekip TOKİ'yi daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.

Görevi devralan Sungur ise, "Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı arz ediyorum. Bayrağı devralacağımız Sayın Ömer Bulut başkanımız gibi 81 ilimizin her köşesinde durmadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Bulut ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını, zor ve iyi günlerinin olduğunu belirten Sungur, "Bize öncülük, abilik ettiniz ben bunun için teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcılığı görevine atanmanız dolayısıyla da üstün başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

- ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu

Mustafa Levent Sungur, 1981'de Trabzon'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu.

Yurt dışında ve içinde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 2006'da TOKİ'de uzman olarak çalışmaya başlayan Sungur, sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı şube müdürlükleri yaptı.



Mayıs 2009 ile Aralık 2018 arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak atanan Sungur, Aralık 2018 tarihinden bu yana Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilen Sungur, evli ve 3 çocuk babası.



