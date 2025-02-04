Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Satışa sunulacak 834 arsa, toplam 5.583.278 m² büyüklüğünde ve muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olarak belirlendi. Bu arsalar; konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanı gibi çeşitli kullanım amaçlarına uygun olarak satışa sunulacak.

Yatırımcılar, yüzde 25 peşinatla 48 ay, yüzde 40 peşinatla ise 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırma tarihleri ve yerleri

Açık artırmalar 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30’da yapılacak. İhaleler, fiziksel olarak katılabileceğiniz gibi, internet üzerinden de yapılabilecek.

Yerler:

Ankara → Bilkent Otel

→ Bilkent Otel İstanbul → TOKİ Hizmet Binası

→ TOKİ Hizmet Binası Online Katılım → www.emlakmuzayede.com.tr

Satışa sunulan arsaların şehirleri

Satışa sunulan arsalar, Türkiye’nin 50 farklı ilinde yer alıyor. Bu iller şunlar:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova.

TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur?

İhaleye katılmak isteyenler şu adımları takip edebilir:

İhale şartnamesi ve satış listesi : TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

: TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden ulaşılabilir. Online teklif verme : www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturulmalı.

: www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturulmalı. Detaylı bilgi: TOKİ’nin resmi iletişim hattı 0212 608 15 00 numarasından alınabilir.