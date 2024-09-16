Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir’de 30 taşınmazı 1,2 milyar TL bedelle satışa çıkardı. İhaleler 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek.

İzmir’de stratejik lokasyonlarda satış

TOKİ’nin 25 şehirde toplamda 390 kamu arazisini satışa çıkardığı duyurusunda, İzmir'de yer alan 30 taşınmaz büyük ilgi çekiyor. İzmir’deki taşınmazlar; Aliağa, Bayraklı, Buca, Çeşme, Foça, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunuyor. Bu taşınmazlar arasında konut, ticaret, tarım ve park alanları yer alıyor.

Çeşme’de denize sıfır taşınmaz

İhaleye çıkan taşınmazlar arasında en dikkat çekici olanı Çeşme’de Sakarya Mahallesi’nde bulunan 6 bin 638 metrekare büyüklüğündeki günübirlik tesis alanı. Park ve yol alanı olarak planlanan bu taşınmaz, 127 milyon 781 bin 500 TL’den satışa çıkarıldı. Ayrıca Çeşme’de konut ve tarım alanları da yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

Diğer ilçelerde dikkat çeken taşınmazlar

Aliağa’da konut, Bayraklı’da rezerv alanındaki ticaret ve özel eğitim bölgeleri, Buca’da makilik ve fundalık alanlar, Foça’da doğal SİT alanı, Menderes’te doğal ve ağaçlık alanlar, Seferihisar’da konut ve ticaret alanları, Torbalı ve Urla’da ise konut ve tarım alanları ihaleye çıkacak taşınmazlar arasında yer alıyor.

İzmir’den 1,2 milyar TL gelir bekleniyor

TOKİ’nin satışa çıkardığı İzmir’deki taşınmazların toplam değeri 1 milyar 243 milyon 505 bin TL olarak belirlendi. 2 Ekim 2024’te gerçekleştirilecek olan ihale sonucunda bu rakamın elde edilmesi hedefleniyor. Taşınmazlar arasında hem yatırımcıların hem de yerel halkın ilgisini çekecek geniş bir yelpazeye sahip araziler bulunuyor.