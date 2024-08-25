TOKİ konutlarının zamanında teslim edilmemesi ve artan konut fiyatları nedeniyle mağdur olan yurttaşlar, Maltepe Meydanı'nda bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen mağdurlar, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler.

Yürüyüş izninin iptal edilmesine tepki gösteren TOKİ mağdurları, "Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?" sloganları eşliğinde meydana doğru yürüyüşe geçtiler. Polisle yapılan görüşmeler sonrası eylemciler, basın açıklamasını yapmak için izin aldı.

"Umutlarımızla oynanıyor"

TOKİ mağdurlarından biri, 2019'da sabit taksitli olarak yazıldıklarını belirterek, "Şimdi torunumun torunu da evlendiğinde bile bu evleri alamayacağız diye korkuyorum" şeklinde isyan etti.

"Maç başladıktan sonra kuralları değiştiriyorsunuz"

TOKİ mağdurlarına destek olmak için vatandaşlara katılan İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu da şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı 2019 yılında bir toplu konut projesi başlattı. Siyaseten de bunun karşılığını fazlasıyla aldı. O zaman 'Sosyal devlet dar, sabit gelirli vatandaşlarının barınma sorununu çözmek zorunda' dedi. E çözün o zaman kardeşim. 2019'un rakamlarıyla 250-300 bin TL olarak konutlar yapılacağı söylendi. Sabit taksit olacak, 0,49 faiz oranı olacak KDV yüzde 1 olacak dendi. Bu bir nevi devletin sözüdür. Buradaki vatandaş memleketin geliri yüksek vatandaşı değil ki. Zaten hak sahiplerini dar, sabit gelirli vatandaşlardan seçtiniz. Doğrusu da buydu. TOKİ tüccar, bir müteahhitlik firması bir yapı şirketi değil ki müteahhit gibi davransın. O zamanlar o şartlarla ve bu insanların umutlarıyla, dualarıyla işe başladınız. Şimdi maç başladıktan sonra kuralları değiştiriyorsunuz. Ev fiyatları 10 katına çıktı. Peşinat 10 katına çıktı. Niye bu insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Mevzu şu; alamıyorsan bırak, ben bu evi bu fiyata rahatlıkla serbest piyasada satarım diyor. Sen aslında en başında sosyal konut projesi olduğu için evleri veremediğin yandaşlara şimdi ev temin etmek için bu vatandaşları atlama taşı olarak mı kullandın vicdansız?"

Basın açıklaması ile eylem son buldu

Basın açıklamasını yaparak seslerini duyuran TOKİ mağdurları, meydana toplandı ve eylemlerini sonlandırdı. Ancak mağdurlar, haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.