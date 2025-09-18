İzmir’in Seferihisar ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak 143 konut projesinin ihalesi tamamlandı. 307 milyon 850 bin TL bedelle ihale kazanan firma, projeyi 450 gün içinde bitirecek. TOKİ, projenin yaklaşık maliyetinin ise 421 milyon 944 bin TL olduğunu açıkladı.

İhale sonuçlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'in Seferihisar ilçesi CamiiKebir Mahallesi’nde yapılacak olan 143 konutluk projenin ihalesini tamamladı. 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihaleyi 307 milyon 850 bin TL bedelle kazanan firma, projeyi belirlenen sürede tamamlamak üzere sözleşme imzaladı.

İhalenin kazananı, Van merkezli Doğu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren SCK Yol Yapı İnşaat oldu. Firma, 450 gün içinde Seferihisar’a 143 konutu altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte inşa edecek.

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 421 milyon 944 bin 761 TL olarak belirlendi. TOKİ tarafından açıklanan bu rakam, projenin büyüklüğünü ve kapsamını gözler önüne seriyor.