Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut ve arsa sahiplerinin taksit ödemelerini memur maaş artış oranına göre güncelleyecek. Bugün açıklanan 2025 yılı memur maaş zamlarıyla birlikte, TOKİ taksitlerinde yapılacak artışlar merak ediliyor. TOKİ, yeni taksit tutarlarını en kısa zamanda açıklayacak. Ancak, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verileri doğrultusunda, yeni artış oranları şekillendi.

TOKİ taksitleri ne kadar artacak?

Bugün açıklanan verilere göre, 2025 yılı için memurlara yüzde 11.55 oranında maaş zammı yapılacak. TOKİ, konut ve arsa taksitlerini bu oranı baz alarak yeniden belirleyecek. TOKİ taksit ödemeleri, son yapılan memur maaş artışlarıyla birlikte güncellenmiş olacak. Bu artış, özellikle TOKİ ev ve arsa sahiplerinin geri ödeme planlarını etkileyecek. Son TOKİ taksit zammı oranları

TOKİ, en son yaptığı taksit zammında konut ve arsa projelerinde farklı oranlarda artışlar yapmıştı. İşte o oranlar:

- Konut ve arsa geri ödemelerine esas borç bakiyeleri için yüzde 24.73,

- Türkiye Emlak Bankası’ndan TOKİ’ye intikal eden projelerde yüzde 19.49,

- TOKİ tarafından satılan arsalar için de yüzde 19.49’luk bir zam yapılmıştı.

TOKİ taksit zammı için gözler TOKİ’de

TOKİ, 2025 yılı için yapılacak taksit artışlarını en kısa zamanda duyuracak. Yeni zam oranları, yalnızca memur maaş artışıyla değil, aynı zamanda TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri ile de şekillenecek. Bu veriler, TOKİ tarafından yapılacak taksit artışı hesaplamalarında temel alınacak.

TOKİ’den yılın ilk müjdesi: 563 arsa satışı

Öte yandan, TOKİ yılın ilk müjdesini de açıkladı. Toplamda 46 ilde, 563 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İhaleler, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ ödeme ve vade koşulları

TOKİ, arsa ve konut alımları için çeşitli ödeme ve vade seçenekleri sunuyor:

- Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade,

- Yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade.