Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını %24 olarak belirlediklerini bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir haber verdi.

Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ancak bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını %49 yerine %24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza %50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

📣 TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.



Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.



Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24… pic.twitter.com/DL5myOuC3r — Murat KURUM (@murat_kurum) July 18, 2024