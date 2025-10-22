Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek 500 bin konutluk sosyal konut projesi için detaylar belli oldu. Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek proje, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konut ve kiralık daire imkânı sunacak.

Yüzyılın Konut Projesi başlıyor

TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Bu sayede hem afet riskine karşı dayanıklı konutlar üretilecek hem de uygun maliyetli ev sahibi olma fırsatı geniş kitlelere sunulacak.

İstanbul’da ilk kez kiralık konut modeli

Proje kapsamında İstanbul’da ilk defa kiralık sosyal konut uygulaması başlatılacak. Devletin mülk sahibi olacağı sistemde, TOKİ koordinasyonunda belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar, piyasa fiyatlarının altında kira ödeyerek bu evlerde oturabilecek.

Öncelikli gruplar belirlendi

Yüzyılın konut projesinde öncelikli gruplar açıklandı. Şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve en az üç çocuğu bulunan aileler için özel kontenjan ayrılacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve üzerine kayıtlı konut bulunmamak yer alıyor.

Uygun ödeme planı ve uzun vade

Konutların büyük bölümü 2+1, bir kısmı ise 3+1 olarak planlanacak. Evler, %10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla satışa sunulacak. Metrekare fiyatları, maliyet artışlarına bağlı olarak TOKİ tarafından belirlenecek.

Kiralık sosyal konut süreci nasıl işleyecek?

Kiralık konutlar, tamamlanan projelerde belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara kura yöntemiyle tahsis edilecek. Hak sahipleriyle sözleşme yapılacak ve kira ödemeleri düzenli olarak denetlenecek. Süre sonunda konutlar bakım sonrası yeniden kura sistemine dahil edilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

TOKİ projelerine başvurular, e-Devlet platformu üzerinden yapılacak. Başvuru bedeli, proje özelinde duyurulan bankalar aracılığıyla ödenecek. Tüm detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir Kayaşehir’de yapılacak lansmanda açıklanacak.