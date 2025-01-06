Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi’nde, TOKİ tarafından yürütülen rezerv alan inşaatında sıcak saatler yaşandı. Şantiye sahasında çalışan işçiler, kazı sırasında insan kemiklerine benzeyen kalıntılara rastladı.

Polis ve Müze Müdürlüğü harekete geçti

İşçilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi ile çevrilen alanda çalışmalar titizlikle devam ederken, Elbistan Müze Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek kemik kalıntıları üzerinde inceleme başlattı.

Tarihi mi, güncel mi? İnceleme süreci başladı

Kalıntılar detaylı incelemeye alınırken, kemiklerin tarihi bir geçmişe sahip olup olmadığı yapılacak analizlerle netlik kazanacak.