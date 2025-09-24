Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut satışlarına bir yenisini ekledi. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde hayata geçirilen 53 Konut Projesi kapsamında 3+1 daireler satışa çıktı. Başvurular 26 Eylül 2025’te sona erecek.
Satışa çıkan daireler ve fiyatları
Proje kapsamında toplam 4 adet 3+1 daire satışa sunuldu.
En uygun fiyatlı daire: 258.161,76 TL peşinat + 180 ay vade, 12.908,09 TL taksit
En yüksek fiyatlı daire: 338.343,10 TL peşinat + 16.917,16 TL taksit
Başvuru süreci
Başvurular: 24 – 26 Eylül 2025
Başvuru bedeli: 10.000 TL
Başvurular: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yapılacak
Kura ve sözleşme tarihleri
Kura çekilişi: 7 Ekim 2025
-
Asil hak sahipleri sözleşme: 15 – 16 Ekim 2025
Yedek hak sahipleri sözleşme: 27 – 28 Ekim 2025
Başvuru şartları
Başvuru sahipleri T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı.
Yalnızca Trabzon Şalpazarı’nda ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı vatandaşlar başvurabilecek.
Konut borç bakiyesi, 180 ay vade ile ödenecek.
Taksitler, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.