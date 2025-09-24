Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Taksitler, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Konut borç bakiyesi, 180 ay vade ile ödenecek.

Yalnızca Trabzon Şalpazarı’nda ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı vatandaşlar başvurabilecek.

Başvuru sahipleri T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı.

En yüksek fiyatlı daire: 338.343,10 TL peşinat + 16.917,16 TL taksit

En uygun fiyatlı daire: 258.161,76 TL peşinat + 180 ay vade, 12.908,09 TL taksit

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut satışlarına bir yenisini ekledi. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde hayata geçirilen 53 Konut Projesi kapsamında 3+1 daireler satışa çıktı. Başvurular 26 Eylül 2025’te sona erecek.

