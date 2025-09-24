Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut satışlarına bir yenisini ekledi. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde hayata geçirilen 53 Konut Projesi kapsamında 3+1 daireler satışa çıktı. Başvurular 26 Eylül 2025’te sona erecek.

Satışa çıkan daireler ve fiyatları

  • Proje kapsamında toplam 4 adet 3+1 daire satışa sunuldu.

  • En uygun fiyatlı daire: 258.161,76 TL peşinat + 180 ay vade, 12.908,09 TL taksit

  • En yüksek fiyatlı daire: 338.343,10 TL peşinat + 16.917,16 TL taksit

Başvuru süreci

  • Başvurular: 24 – 26 Eylül 2025

  • Başvuru bedeli: 10.000 TL

  • Başvurular: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yapılacak

Kura ve sözleşme tarihleri

Başvuru şartları

  • Başvuru sahipleri T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı.

  • Yalnızca Trabzon Şalpazarı’nda ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı vatandaşlar başvurabilecek.

  • Konut borç bakiyesi, 180 ay vade ile ödenecek.

  • Taksitler, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ