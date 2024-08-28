Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eylül 2024 için yeni bir arsa satışı kampanyası başlattı. Vatandaşlar, 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla 53 ildeki arsalar için başvuruda bulunabilecek. Bu fırsat, yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor ve ödemeler taksitli olarak yapılacak.

Cazip teklif

TOKİ, eylül ayında gerçekleştireceği arsa satışı ile vatandaşlara önemli bir yatırım fırsatı sunuyor. 53 ilde düzenlenecek satışlarda, arsalar 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu kampanya, düşük maliyetli yatırım yapma imkanı arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Arsaların özellikleri

Satışa sunulan arsaların fiyatları 20 bin TL'den başlayarak 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. En düşük fiyatlı arsaların yanı sıra, yüksek bütçeli yatırımcılar için de seçenekler mevcut. Peşinat olarak yüzde 25 oranında ödeme yapılacak ve kalan tutar 24 ay vadeyle taksitlendirilecek.

Başvuru şartları ve tarihi

TOKİ'nin arsa satışları için başvurular, Emlak Müzayede resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Satışlar 10 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İlk gün, 239 arsadan oluşan lotların satışı yapılacak. İkinci gün, 238 lot daha satışa sunulacak ve son gün ise 270 lotluk arsalar açık artırmaya çıkacak.

Arsa satışı olacak iller

TOKİ'nin arsa satışı yapacağı iller geniş bir yelpazeyi kapsıyor:

10 Eylül 2024: Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Konya, Trabzon, ve daha birçok il.

Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Konya, Trabzon, ve daha birçok il. 11 Eylül 2024: Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Malatya, Muğla, ve diğer iller.

Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Malatya, Muğla, ve diğer iller. 12 Eylül 2024: İstanbul, Mersin, Samsun gibi büyük şehirler.

Arsa fiyatları, bütçeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, 1 milyon TL değerindeki bir arsayı almak isteyenler, 250 bin TL peşinat ödeyerek kalan tutarı aylık 31 bin 250 TL taksitle ödeyebilecekler.

Başvuru ve açık artırma

Konut başvuruları, bankalar aracılığıyla yapılacak ve teminat sonrası açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek. Bu süreç, yatırımcıların adil bir şekilde teklif verebilmesi için düzenlenecek.