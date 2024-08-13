Japonya'nın başkenti Tokyo, büyük depremler ve diğer afet durumlarında müdahaleyi hızlandırmak için yapay zeka destekli kameralar kullanmaya başladı. Bu sistemler, yangınları ve bina çökmelerini hızlı bir şekilde tespit etmek amacıyla geliştirildi.

Yüksek çözünürlüklü kameralarla afet yönetimi

Kyodo News’in aktardığına göre, Tokyo Metropol Valiliği tarafından uygulamaya konulan yeni teknoloji, yüksek çözünürlüklü kameraların belirli noktalara yerleştirilmesini içeriyor. Bu kameralar, Valilik binası, Tokyo Körfezi yakınlarındaki köprüler ve şehrin batısındaki çeşitli bölgelerde konumlandırıldı.

Yapay zeka destekli sistem, kamera görüntülerini analiz ederek duman veya yapısal hasarları tespit ediyor. Bu sayede, kuvvetli depremler sırasında hızlı müdahale sağlanması ve afet sırasında oluşabilecek yangınlar ile bina çökmeleri hakkında anında bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

Anlık bilgi ve koordinasyon

Tokyo Metropol Valiliği yetkilileri, bu yapay zeka sisteminin polis ve itfaiye gibi ilgili kurumlara anlık bilgi sağlayarak afete daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini mümkün kıldığını vurguladı.