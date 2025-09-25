Türkiye’nin önde gelen caz trompetçilerinden Tolga Bilgin’in yer aldığı quartet, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, “Zeytin Altında Caz Tolga Bilgin Quartet” ile İzmirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Her yıl merkezin bahçesinde bulunan zeytin ağacının altında yapılan konser serisi, bu kez caz ezgilerini İzmirlilerle buluştu. Trompette Tolga Bilgin, kontrbasta Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci ve piyanoda Devrim Yeşilpınar’ın yer aldığı quartet, unutulmaz bir caz ziyafeti sundu.

