Oyunculuğu bırakarak Amerika’da tır şoförlüğü yapmaya başlayan ve sosyal medyada sık sık gündem hakkında yorumlarda bulunan Tolga Karel, Türk dizi sektörüne dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Karel, sektörde iki farklı yapılanma olduğunu iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki büyük güç vardı. Bir taraf FETÖ’cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesiyle desteklenen Ayşe Barım ve ekibiydi. Darbe girişimi sonrası FETÖ çökertildi ve sektörden temizlendi. Ancak Ayşe Barım ve ekibi, yabancı fonlarla daha da güçlendi."

Sektörde önemli bir figür olan Ayşe Barım, Türkiye'nin önde gelen yapımcı ve menajerlerinden biri olarak tanınıyor. Karel’in açıklamalarının ardından Barım ve ekibiyle ilgili iddialar yeniden gündeme geldi.

Tolga Karel neden oyunculuğu bıraktı?

Bir dönem Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri olan Tolga Karel, ani bir kararla sektörden çekilmiş ve ABD’ye yerleşmişti. Burada bambaşka bir hayata adım atan Karel, uzun süredir Amerika'da tır şoförlüğü yapıyor ve sosyal medya üzerinden gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor.