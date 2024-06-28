Hollywood'un usta oyuncusu Tom Hanks, gençleştirme teknolojisi kullanılarak gençlik yıllarına döndüğü yeni filmi "Here"dan ilk görüntüleri paylaştı. Hanks, ünlü yönetmen Robert Zemeckis ile Forrest Gump’tan sonra bir kez daha aynı projede buluşuyor.

Robert Zemeckis ile altıncı ortak proje

Tom Hanks, Robert Zemeckis ile birlikte altıncı ortak projesine imza atıyor. Filmin sürpriz ismi ise Forrest Gump'tan rol arkadaşı Robin Wright. "Here" filmi, Richard McGuire'ın aynı adlı romanından uyarlanarak bir evin yıllar içindeki değişimini ve bu evde yaşayan insanların hikayelerini anlatıyor.

Filmde gençleştirme teknolojisi kullanıldı

Filmde Hanks ve Wright, bir çifti canlandırıyor. İkili, makyaj ve gençleştirme teknolojisi sayesinde ergenlik çağında başlıyor ve filmin sonlarına doğru 80'li yaşlarına kadar ilerliyor. Bu teknoloji, oyuncuların yüzlerindeki kırışıklıkları düzelterek daha genç görünmelerini sağlıyor.

"Gerçek hayatta görmedikleri şeyleri gösterme" vaat ediyor

Yönetmen Robert Zemeckis, izleyicilere "gerçek hayatta görmedikleri şeyleri göstermeyi" hedeflediğini belirtti. "Here" filmi, 15 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Merakla beklenen film, hem hikayesi hem de teknolojisi ile şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.

De-aging teknolojisi nedir?

De-aging teknolojisi, oyuncuların yüzlerindeki yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırarak onları daha genç göstermeyi amaçlayan bir teknolojidir. Bu sayede izleyiciler, sevdikleri oyuncuları genç halleriyle izleme fırsatı buluyor.