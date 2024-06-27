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Kazanan öykü dosyası, Alakarga Yayınları tarafından 2025 yılı içinde basılacaktır. Yayınevi, yazarla yaşanabilecek yazım uyuşmazlıkları durumunda kitabı basmama hakkını saklı tutar.

Sonuçlar, 2024 Kasım ayı başında açıklanacak ve ödül töreni kasım ortasında yapılacaktır.

Dosyalar, 15 Eylül 2024 akşamına kadar [email protected] adresine yollanmalıdır. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazarlar, 40-50 A4 Word sayfası (Times New Roman, 12 punto, bir buçuk satır aralığı) uzunluğundaki öykü dosyalarını özgeçmişleriyle birlikte göndermelidir.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tomris Uyar Öykü Armağanı için başvurular açıldı. Yarışma nın seçici kurulunda M. Sadık Aslankara, Berna Durmaz ve Murat Yalçın yer alacak.

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