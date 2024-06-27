Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tomris Uyar Öykü Armağanı için başvurular açıldı. Yarışmanın seçici kurulunda M. Sadık Aslankara, Berna Durmaz ve Murat Yalçın yer alacak.
Başvuru koşulları
Ödül, basıma hazır öykü dosyalarına verilecektir.
Yazarlar, 40-50 A4 Word sayfası (Times New Roman, 12 punto, bir buçuk satır aralığı) uzunluğundaki öykü dosyalarını özgeçmişleriyle birlikte göndermelidir.
Dosyalar, 15 Eylül 2024 akşamına kadar [email protected] adresine yollanmalıdır. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sonuçlar, 2024 Kasım ayı başında açıklanacak ve ödül töreni kasım ortasında yapılacaktır.
Kazanan öykü dosyası, Alakarga Yayınları tarafından 2025 yılı içinde basılacaktır. Yayınevi, yazarla yaşanabilecek yazım uyuşmazlıkları durumunda kitabı basmama hakkını saklı tutar.