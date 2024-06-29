Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, 1924'ten bu yana ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılıyor. Gece turları, tarihi mekanın büyüleyici atmosferini keşfetme imkanı sunuyor.

Her cumartesi gece turu yapılabilecek

Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme uygulaması, bugün itibarıyla hayata geçiyor. Her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçiler, bu eşsiz deneyimi yaşayabilecek. Turlar, gruplar halinde düzenlenecek olup, ilk grup saat 21.00'de, ikinci grup ise 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesi sağlanacak.

Gece turları, tarih meraklılarını Bab-ı Hümayun'dan başlayarak geçmişe bir yolculuğa çıkaracak. İkinci avluda Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek. Harem bölümünde ise Karaağalar Mescidi, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi ve daha birçok bölüm gezilebilecek.

Biletler saray gişesinden temin edilecek

Ziyaretçiler, üçüncü avludaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü'nü de keşfedebilecek. Topkapı Sarayı'nın ünlü Hazine Sergisi'nde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi eserler görülebilecek. Gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşma ve İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'u seyretme fırsatı da sunuluyor. Geziye özel biletler, saray gişesinden temin edilebilecek.

Medeniyet hazinemiz Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece ziyaretine açılıyor. Saray, 29 Haziran’dan itibaren cumartesi günleri 21.00 – 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Gecenin ışıkları altında Topkapı Sarayı’nın etkileyici mimarisini, tarihî dokusunu ve görkemli geçmişini… pic.twitter.com/N6n7eDfuQc — Milli Saraylar (@millisaraylar) June 28, 2024