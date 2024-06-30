Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana ilk kez gece saatlerinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından başlatılan bu proje, yaz döneminde her cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

Tarihi bir deneyim sunuyor

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, gece turlarının başlamasıyla birlikte tarihi bir gün yaşandığını belirtti. Kocaman, “Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Müzemizin tamamını gezmelerini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış oluyoruz” dedi.

Topkapı Sarayı, Osmanlı Devleti'ne 400 yılı aşkın süre ev sahipliği yapmış önemli bir yapı. Sarayın gece ziyaretine açılması, ziyaretçilerin tarihi atmosferi gece saatlerinde de deneyimlemesine olanak tanıyor. Kocaman, özellikle harem ve selamlık bölümlerinin gece hayatının nasıl olduğuna dair merakları gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ziyaret saatleri

Topkapı Sarayı her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. İki saat sürecek olan bu gezilerde, sarayın tüm bölümleri gezilebilecek. Ancak güvenlik nedeniyle bazı bölümlerde elektrik bulunmuyor. Bu nedenle ziyaretçilerin grup halinde gezdirilmesi planlanıyor.

İlhan Kocaman, “Elektriksiz bölümlerde gezilerin bireysel anlamda zor olacağını düşündüğümüz için Babüsselam Kapısı'nda grup oluşturup gezdireceğiz. Tur şirketleri, rehberiyle birlikte gelen ekipleri kendileri gezdirirken, bireysel olarak gelenlerden grup oluşturup, kendi personelimizin öncülüğünde gezilerini sağlayacağız” diye belirtti.

Gece ziyaretlerinde Fatih Köşkü, Mukaddes Emanetler gibi önemli bölümler gezilebilecek. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde, Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okunması devam ediyor ve bu da gece ziyaretçilerinin görebileceği önemli bir detay.

Ziyaretçilerden Serap Özmete, gece turlarını sosyal medyada gördüklerini ve bu deneyimi çok beğendiklerini belirtti. “İstanbul manzarası ayrı güzel, içerideki değerli eşyalar ayrı güzel. Çalışanlar için de çok güzel bir alternatif. İstanbul'u gezmek isteyenler ve gündüz vakti olmayanlar için gece gezmek daha güzel bir seçenek” dedi.

Başka bir ziyaretçi Bora Tayfun Özmete ise, "Gündüz Topkapı Sarayı çok kalabalık oluyor. Şu an kimse yok, istediğimiz gibi dolaşıyoruz. Kendi evinizdeymiş gibi. O yüzden bu saatte ailecek gezmek daha güzel” ifadelerini kullandı.

Gece turlarında gezilebilecek yerler

Tarih meraklılarını geçmişe götürecek olan gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek. Harem bölümünde ise Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı gibi önemli yerler gezilebilecek.

Sarayın dünyaca ünlü Hazine Sergisi'nde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de gece turlarında ziyaretçilere açık olacak. Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek ve her grup 300 kişiyi geçmeyecek. Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.