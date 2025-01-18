Dünya çapında bilinen ve popüler olan AMIKA şampuan markasının Mirrorball High Shine serisinde ciddi bir sağlık riski tespit edildi. “Pluralibacter gergoviae” adlı bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve cildi hassas olan kişiler için tehlike arz ediyor. Bu nedenle, AMIKA markası geri çağırma işlemi başlattı. Peki, bu durum Türkiye'yi nasıl etkiliyor ve AMIKA şampuanı nerelerde satılıyor?

AMIKA şampuanı hangi ülkenin markası?

AMIKA, Brooklyn, New York'ta kurulan bir Amerikan markasıdır. Saç bakımına yönelik yenilikçi ve doğal içerikli ürünleri ile bilinen marka, dünya çapında büyük bir popülariteye sahiptir. Saç maskeleri, şampuanlar ve bakım kremleri gibi birçok farklı ürünü, farklı saç tiplerine yönelik formüllerle sunulmaktadır.

Türkiye’de AMIKA şampuanı nerelerde satılıyor?

AMIKA şampuanları, Türkiye'deki Sephora mağazaları ve çevrimiçi platformlar üzerinden kolaylıkla temin edilebilir. Ayrıca, uluslararası perakende devlerinden Walmart ve Amazon gibi platformlarda da satışa sunulmaktadır.

AMIKA'nın Mirrorball High Shine + Koruma şampuanında tespit edilen “Pluralibacter gergoviae” bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Şirket, sağlıklı bireyler için riskin düşük olduğunu belirlese de, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hassas olanlar için bu ürünlerin kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Marka tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın kapsamı detaylandırıldı. Alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine serisinin geri çağrıldığı belirtildi. AMIKA, tüketicilerin bu ürünleri kullanmamalarını ve geri iade etmelerini talep etti.