Toplu sözleşme ikramiyesi, yasal düzenleme ile 2 milyon memur için ödenecek. CHP'nin iptal başvurusunun ardından kabul edilen maddeyle ödemeler, 15 Ağustos'ta maaşlarla birlikte yapılacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

Memurlar, toplu sözleşme ikramiyesi olarak her ay 641 lira 81 kuruş alacak. Bu ödeme, sendikalı memurların maaşlarına düzenli olarak eklenecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemenin sendikalı memurları kapsadığını ve önceki yüzde 2 barajının kaldırıldığını belirtti. Artık sendika kesintisi yapılan tüm memurlar bu ikramiyeden yararlanabilecek.

Ödeme tarihi ve kapsam

Toplu sözleşme ikramiyesi 15 Ağustos 2024 tarihinde, memurların maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Temmuz ayı itibarıyla toplamda 2 milyon 251 bin 330 sendikalı memur bulunuyor. Sendikalı memurların oranı tüm memur sayısının yüzde 74,18'ini oluşturuyor.